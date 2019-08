Sloupek Apoleny Rychlíkové: A najednou hoří

Příběhy o tom, jak Česko jednou dožene západní demokracie, slýchávám celý život. Jako zástupkyně generace „nezatížené komunismem“ se jim s postupujícími léty směju čím dál cyničtěji. Polarizované společnosti jsou všude kolem, jenom na Východě se pořád vymlouváme na komunismus. Je to totiž mnohem jednodušší než kriticky analyzovat pozdní kapitalismus a přiznat si, že za současnými problémy stojí i ten náš slavný „zápaďácký“ narativ, který nebyl ve skutečnosti ničím jiným než snaživou performancí kýženého společenského statusu. V něm se stud za sebe sama mísí s pokáním a vymezováním zároveň. Měli jsme tu komunismus a stydíme se za to. Měli jsme tu komunismus, ale napravíme to. Měli jsme tu komunismus – a část společnosti nám to hezké pořád nějak kazí.

Existuje jen málo příběhů, které by v sobě obsahovaly tak viditelné zvolání nejsme jako oni jako bažení tzv. Východu po tzv. Západě. Ach, my chudáčci, zaostalí Východoevropané, jejichž nedostatečná touha po svobodě a demokracii jako by byla vepsaná přímo do naší DNA. Co na tom, že jsme si svou identitu ani nevytvořili sami, vznikla totiž zvenčí: jako paternalistické pokynutí Západu, že až se dostatečně poučíme, vezme nás snad jednou do party. My jsme tuto výzvu dobrovolně přijali a po tři desetiletí usilovně negovali sami sebe. Nevyšlo to. A najednou hoří.