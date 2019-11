Sbohem, Evropo?! Esej Jiřího Přibáně o pobrexitové Británii

Teprve ve středověku se v kronikách objevil termín Evropa jako místo označující impérium Karla Velikého a Evropané jako jeho obyvatelé bránící kontinent před invazí muslimských vojsk. V ten okamžik se Evropa posunula na mapách i v myslích a představách tehdejšího světa. Z periferie se stalo centrum a z toho, co kdysi impérium rozkládalo a ohrožovalo zvnějšku, základní stavební kámen nových evropských říší a pramen identity jejich národů.

V uplynulých třech letech všichni hledali nejrozmanitější vysvětlení brexitu, který hluboce zasáhl a ještě zasáhne Spojené království i Evropskou unii. Britskou výstupní cestu z EU lemuje bezpočet úvah a více či méně přesných popisů příčin a důsledků. Přičemž jen naivní pozorovatel si o ní může myslet, že by se stále ještě dala jednoduše zastavit a zvrátit dalším referendem, parlamentním hlasováním, aktivistickým soudním rozhodnutím nebo nějakým jiným zásahem. Stoupence brexitu dnes paradoxně nejvíc děsí představa vystoupení bez dohody a stoupenci setrvání Británie v Unii se zase hrozí druhého referenda, které by jen prohloubilo příkop mezi oběma tábory, zcela rozložilo poslední zbytky důvěry mezi politickou třídou a běžnými občany, a tím ještě víc pohnojilo již tak velmi živnou půdu pro politický populismus napravo i nalevo.

Od brexitového referenda z června 2016 se změnila nepsaná ústava země, protože parlament začal radikálně zasahovat do výkonné politiky a doposud zdrženlivé soudy začaly rozhodovat razantním způsobem i v politických otázkách. Navíc se zvýšilo riziko rozpadu Spojeného království. Nezměnily se ovšem příčiny a důvody hlubokého rozkolu v tom, jak společnost vnímá samu sebe i vztahy ke svému okolí.

Na licoměrnost morálně povýšených odpůrců brexitu nedávno přesně poukázala jedna socioložka poznámkou, že stoupenci Unie vedli kampaň pod heslem, že vystoupením z EU by se situace Británie zhoršila, aniž pochopili, že pro miliony jejich spoluobčanů je situace už dnes natolik špatná, že je nějaký strašák zhoršení životní úrovně neodradí od potřeby využít referendum jako protestní hlas proti stávajícímu stavu a všem, kdo za něj nesou politickou a společenskou odpovědnost.

Všechny tyto úvahy jsou sice důležité a mají své místo na společenské mapě pobrexitové Británie, příčiny jejího odchodu lze jistě hledat v ekonomice, politice i dějinách, ale abychom pochopili složitost a vnitřní protiklady celého tohoto geopolitického pohybu, je třeba obrátit pozornost k sociálním představám Británie o sobě samé i o tom, co se nachází v jejím okolí a tvoří její vnějšek. Jinými slovy, abychom pochopili brexit, je třeba analyzovat tuto představu vnějšku, bez níž vnitřek ani jednoho z právě se rozcházejících politických útvarů nedává smysl.

Pro Spojené království ovšem představuje brexit jeden specifický problém bezprostředně související s rozdílem mezi vnějškem a vnitřkem: je jím zachování teritoriální jednoty země bez toho, že by se musela obnovit tvrdá hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou.

Tato hranice a tzv. irská pojistka se staly hlavní příčinou, proč nakonec v britském parlamentu opakovaně neprošla dohoda vyjednaná vládou Theresy Mayové. A proč ani její upravená verze prosazovaná radikálnějším Borisem Johnsonem nedokázala problém vyřešit ke spokojenosti severoirských unionistů, kteří se za ni odmítli postavit a raději se přidali k labouristům podporujícím zachování celní unie s EU. Přitom je třeba připomenout, že i tato dohoda o vystoupení Británie z EU je teprve začátkem dlouhého procesu, na jehož konci má být konečná smlouva o budoucích vztazích mezi oběma celky. Ačkoli se to zdá neuvěřitelné, stále jsme v té fázi britského odcházení, která je technicky mnohem snazší a kde se očekávaly spíš průtahy a obstrukce ze strany členských zemí Unie.

Spojené království vzniklo v roce 1800 ústavním připojením Irska. Přesto moderní dějiny tohoto ostrova určoval boj o úplnou nezávislost a s ním spojené politické a sektářské násilí a napětí, které se uvolnilo a zmírnilo až před dvaceti lety, mimo jiné i díky členství obou zemí v EU. Vybudovat fyzickou hranici kvůli tomu, že Spojené království vystupuje z celní unie a jednotného unijního trhu, kdežto Irsko zůstává, by v dané situaci v podstatě znamenalo postavit výcvikové středisko a terče pro republikánské teroristy, kteří se nikdy nesmířili s mírovým procesem.

Brexit ukázal nejen ambivalentnost státních hranic v dnešní Evropě, ale především to, že rozdíly mezi vnějškem a vnitřkem politických útvarů jsou v dnešní globalizované společnosti mnohem neurčitější a rozvolněnější a stále více se stírají i v situaci, kdy většina společnosti odmítne další zásahy zvnějšku. Dnes je Evropa kvůli Irsku nejen před branami, ale i za branami Spojeného království a v současnosti nikdo neví, jak celý problém vyřešit, aby se obnovila ekonomická suverenita země a současně se nerozhořel politický i násilný boj o suverenitu politickou, z něhož mají strach vlády a obyvatelstvo na obou stranách severoirské hranice.

Britští politici se sice nejsou schopni dohodnout na přijatelném kompromisu, ale dosud nikdo nezpochybňuje vládu práva a parlament i soudy fungují jako důležité brzdy proti zneužívání moci a její brutalizaci. Zemi reálně hrozí rozpad, vášně se začínají přelévat do ulic, ale policie zatím nemlátí voliče a justice neposílá politiky na dlouhá léta do vězení za „protistátní činnost“ jako ve Španělsku. Lidé protestují, ale nejsou mrzačeni policií jako žluté vesty v ulicích francouzských měst.

Postoj té části britské společenské elity, která podporuje brexit, by se dal shrnout do revolučního hesla: Globalizace, nebo smrt! Podle této představy Evropská unie svazovala Spojené království předpisy a regulacemi, které bránily zemi a jejím finančním institucím ve svobodném obchodu. Představa globálního byznysu bez hranic odpovídá kapitalistické představě o trhu jako jediné sociální instituci zajišťující racionální vývoj globální společnosti. Proti neefektivnosti státu, rozhazovačnosti vlád a zkorumpovanosti politiků tu stojí ekonomická samoregulace a logika tržní konkurence, které jsou zárukou nejen výkonnosti, efektivnosti, prospěchu a užitku, ale také světového míru zajištěného takto sjednaným blahobytem a prosperitou v globálním měřítku.

Typicky evropský příběh modernizace jako růstu i nesmiřitelnosti tržní a byrokratické racionality se zde přelévá do konkurence mezi dvěma centry, která již nereprezentují Evropu, ale obecný vývoj globální civilizace. V Evropě se tak vytvořila symbolická centra globální společnosti a na pozadí konfliktu mezi Bruselem a Londýnem se ukazují obecné protiklady a paradoxy globalizace. Konec eurocentrismu tak neznamená, že by se naše planeta zbavila západního vlivu, ale že se z Evropy stal jen jeden z mnoha segmentů globální společnosti.

Evropa sice dala světu moderní kapitalismus, demokracii, vědu, technologie i vzdělávání, ale to vše dnes funguje planetárně a starý kontinent nemá někdejší imperiální moc a může tyto věci ovlivňovat jen nepřímo a v omezené míře. Stává se však sociální laboratoří, do které se koncentrují tři paradoxy současné globalizace: paradox růstu tržní racionality a úpadku liberální kultury, ze které se kdysi trh zformoval; dále rostoucí napětí mezi univerzálním kosmopolitismem a partikulárními politikami identity; a konečně třetí paradox spočívá ve stále racionálnější sociální organizaci a průniku umělé inteligence do policejního a společenského dohledu, k němuž se paralelně zvyšuje důraz na místní tradice jako zdroj politické legitimity.