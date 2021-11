Rozpletený boromejský uzel. Nad knihou Politika jednoty ve světě proměn

Tímto specifickým propojením ekonomické, kulturní a politické domény samozřejmě neskončily dějiny. Do uzlu spojené kruhy neoliberalismu, postmodernismu a liberální demokracie nejsou jednotlivě nezničitelné a jako celek netvoří společenskou totalitu. Jazykem systémové teorie lze říci, že „systém“ tvořený boromejským uzlem má své „prostředí“, se kterým komunikuje a které může jednotlivé kruhy narušit zvnějšku. Ty navíc komunikují mezi sebou, mohou se o sebe odírat až do momentu rozlomení jednoho z nich. Kruhy se ale mohou začít rozpadat i ze svých vnitřních důvodů.

Rozlamuje se též postmoderní kruh. Ten původně sliboval „nelineární, mnohohlasou, otevřenou, nehierarchickou estetiku, jež zahrnuje aktivní setkávání“. Zejména s rozvojem virtuálního (ne)prostoru a digitálních platforem však „mnohost, pluralita a rozrůzněnost vyústily do tribalismu, fundamentalismu a tříště mikronarativů“. Jinými slovy: pluralitní osvobozující vize postmoderny degenerovala v „konzervativní uzavírání komunit do vlastních konstrukcí reality“.

Polemiku by si nicméně zasloužila Hauserova poněkud úzká definice liberální demokracie, s níž pracuje až jako s tím systémem, který od sedmdesátých let sjednocoval společnost pomocí neoliberální interpretace lidských práv. Proto také Hauser odmítá strategii Chantal Mouffeové, která tvrdí, že institucionální rámec liberální demokracie můžeme naplnit jiným než neoliberálním obsahem, aniž bychom tento rámec narušili. „Nestačí tento rám přelakovat, je třeba změnit jeho konstrukci,“ píše naproti tomu Hauser.

Odkrývání osmašedesátého. Jan Géryk nad knihou Revolutions for the Future

Z Milbankova pohledu je pojetí sjednocení a kolektivity prezentované radikálními demokraty typu Mouffeové a Laclaua stále založeno na konfliktu, a proto nedostatečně univerzalistické. Milbank proto přichází s tezí, že opravdový univerzalismus je možný jen při zavedení transcendentního prvku. Vládci i lid mohou „participovat na společném transcendentním horizontu“, přičemž tento horizont zajistí dosažení „skutečné politické univerzality“, aniž by vyžadoval uniformitu. Transcendentním prvkem, o němž je řeč, je zde „participace stvořeného na Stvořiteli“. A je to jedině křesťanská církev, kdo tuto „ontologii míru jako sociální praxi“ dovede realizovat.

To si ostatně uvědomují i autoři probíraní v recenzované knize. Jak uvádí Ort ve vztahu k radikální ortodoxii, „právě skrze materialitu stvořeného světa můžeme poznávat transcendenci a podílet se na jejím obnovování a rozvíjení stvoření“. I u Chantal Mouffeové můžeme najít „republikánské“ pasáže. V díle The Return of the Political (Návrat politična) hovoří o možnosti „etického svazku občanů“, který však nemusí být založený na konkrétní „substantivní ideji společného dobra“. Pojítkem mezi občany může být samotná „starost o veřejné“ a shoda na základních podmínkách této starosti.