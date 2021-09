Příčiny známe, na tahu jsou politici. Entomolog Jan Žďárek o drastickém úbytku hmyzu

S tak chmurnou prognózou se dá stěží bezvýhradně souhlasit – příroda si s vymíráním živočichů vždycky dovedla nějak poradit, ovšem některé skupiny na to doplatily, ať to byli trilobiti, nebo dinosauři.

Řidiči například pozorují, že v létě nemusejí tak často čistit čelní skla svých automobilů. Hmyzu v naší krajině v posledních desetiletích prokazatelně ubývá, a to jak co do biomasy, tak co do druhové rozmanitosti, tedy biodiverzity. Nejnápadněji je toto ohrožení vidět na motýlech. Britští ekologové vyslovili neveselou předpověď, že na území Velké Británie dojde do konce století k vymření nejméně tří dříve banálních druhů: okáče pýrového, soumračníka rezavého a okáče prosíčkového, což jsou druhy běžné i u nás.