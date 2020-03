Povídky do karantény. Štěpán Kučera: Blue Moon

1. Bylo po hurikánu. Silnici pokrýval písek, palmové listy a vyplavené mušle, trávníky v okolí se změnily v mokřady a brouzdaliště volavek. Marie došla pustou silnicí až k jezeru, ale nesvlékla se do plavek; dneska vstoupila do vody oblečená.

Hned si všimla, že i jezero je jiné než předtím. Udělala pár nervózních temp, když se voda zježila a vystřelilo z ní v několika skocích hejno malých rybek. Pelikáni vzrušeně kroužili nad hladinou, kousek od Marie se z vody vymrštila další ryba. Marii napadlo, jestli hurikán nevyhnal z bažin do jezera aligátory, a rychle doplavala zpátky ke břehu. Zemřít chtěla, ale ne takhle. Z jejího úmyslu teď zůstal jen oblak zvířeného bahna, které se zvolna usazovalo. Rackové na pobřežních lampách se chechtali.

Marie vyskočila na kamennou hráz a nejistě sledovala vodu, jak se pomalu uklidňuje. Jezero Pontchartrain je třikrát větší než město New Orleans, stojící na jeho břehu, a má i nepoměrně víc obyvatel, pro něž jsou lidé jen pomalí a zřídkakdy nebezpeční vetřelci. Marii předtím nenapadlo vidět jezero jako svébytný svět, kam jí může být odepřen vstup.

Slunce zapadalo za most, který protínal vodní plochu a spojoval New Orleans s městem Mandeville na druhém břehu. V dálce projel motorový člun s americkou vlajkou. Marii napadlo, že má přece jen v jezeře lidského spojence, a mimoděk si rukama zakryla prsa, vystupující z mokrého trička. Vtom se cikády ze stromů za jejími zády rozkřičely tak silně, jak je ještě křičet neslyšela, a kolem hlavy jí prosvištělo obrovské hejno vážek, mířící k zapadajícímu červenému kruhu.

Když slunce zmizelo, voda potemněla a do hráze se začaly zakusovat ostré vlnky. Marie přemýšlela, odkud se vzaly, když je bezvětří, a vtom cikády ztichly a Marie si konečně všimla, že vedle ní na hrázi stojí ta žena.

Marie Laveau, královna voodoo a podzemní vládkyně New Orleans. K jejímu hrobu chodí víc poutníků než k hrobu Elvise Presleyho a její duch se podle pověstí stále zjevuje potřebným. Ve tváři se jí mísily černé, bílé i indiánské rysy. Kolem hlavy měla uvázaný šátek a přes černé šaty přehozený pléd s květinovým vzorem. Marie si vzpomněla, že četla o voodoo obřadech na břehu jezera Pontchartrain, při nichž Marie Laveau tančila s hadem jménem Zombi.

Marie věděla, že královna New Orleans nikdy nepřečetla ani noviny, ale že umí číst myšlenky. Rychle začala myslet na něco jiného.

Marie Laveau pokrčila rameny a dál sledovala vodu. Mezi vlnami se jak stužka prosmýkl štíhlý had.

„Původně jsem se do Ameriky přijela schovat,“ pokračovala Marie, „utéct ode všeho a ode všech. Ale tady jsem zjistila, že už nějak není kam dál utíkat. Že se stejně jednou budu muset vrátit a že všechno bude, jak bylo dřív.“

„Díky. Nechcete cigaretu?“ Marie sáhla do kabelky.

Kouřily a pozorovaly siluety lovících pelikánů, jak se vrhají střemhlav do jezera.

„Co jste dělala vy, když vám bylo tolik co mně?“ zeptala se Marie. „Byla jste šťastná?“

„Jak dlouho vám to vydrželo?“

„Já bych si nedokázala přát, aby někdo umřel. Když mi kluk ublížil, představila jsem si, že ho nějak hrozně zraním, třeba že ho bodnu nožem. A když jsem ho pak v duchu viděla, jak mu teče krev, cítila jsem se provinile a všechno jsem mu odpustila. Takhle jsem to potom dělala, i když se mi chtělo s někým se rozejít – byl to super způsob, jak v sobě vzbudit výčitky a zachránit vztah. Takže se pak rozcházeli oni se mnou.“

„Měla jsi to s tím nožem někdy zkusit doopravdy, třeba by ses necítila zas tak špatně. Nebo použít gris-gris, kouzlo.“

Marie se trochu usmála. „Dát mu do jídla chloupek z ohanbí a kapku měsíční krve, aby mě měl rád?“

„Vida, nejsi úplně ztracená,“ i Marie Laveau se usmála. „Něco ti prozradím, ale bude to jen mezi námi. Je úplně jedno, z čeho gris-gris připravíš, jde o to, jak moc si přeješ, aby se to stalo.“