Povídky do karantény. Bianca Bellová: Koráby

Bianko, jak trávíte čas v karanténě? Koronavirus je motýl, je včela, koronavirus je růže hozená do kostela. Tolik příležitostí se zastavit, zklidnit, pozorovat a zjišťovat, že jsou okolnosti, které nemáme pod kontrolou, uvědomit si, na kterých pilířích stojí naše obrana a síla. Já si užívám vzácnou přítomnost svých nejbližších doma, kluci pečou croissanty, po večerech hrajeme poker. Navštěvuji několikrát do týdne svou maminku, ale to není nic nového. Práce zcela ustala, tlumočnické zakázky se ruší, stejně tak literární festivaly a autorská vystoupení. Jako když v únoru po stodolách ztichly údery cepů. I když to přináší existenční úzkosti, je to bezčasí, to dočasné zastavení palby, kdy můžeme klidně sbírat síly do dalšího útoku, příjemné a osvěžující. A zatímco nás svírá karanténa, za oknem jako každý rok začíná hnízdit pár holubů hřivnáčů, jaro vykopává dveře z pantů a chlapci i dívky si musejí s jarními touhami poradit ve svých klauzurách. Mysleme na ně.