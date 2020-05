Novodobý alchymista. Miloš Hroch o knize Jussiho Parikky Geologie médií

„Dolování dat, toto halasně opakované heslo definující náš digitální věk, by nebylo možné bez onoho typu dolování, který si spojujeme se zemí a jejím narušením,“ píše Parikka. Každé streamování seriálu na Netflixu, poslech písničky na Spotify nebo objednání nákupu přes internet má svou environmentální stopu. Parikka přichází v knize z roku 2015 s provokativní teorií médií, která obohacuje obvyklé definice o ekologii a je šitá na míru debatám o antropocénu. Připomíná, že všichni si v chytrých telefonech nosíme kousky geologie s sebou, následný elektroodpad představuje „budoucí fosilie“ a současným médiím nelze porozumět bez přesné znalosti jejich složení z minerálů, kovů a chemikálií.

Parikka tak v novém kontextu oprašuje tradici materialismu médií, podle níž je nelze omezovat jen na to, co se v nich říká, co si o nich myslíme nebo jak je používáme. Abychom médiím porozuměli, musíme je rozebrat na drobné dílky a dávat pozor na jejich konstrukci. Materialisté byli přesvědčení, že si média ochočují a formují člověka, ne opačně.