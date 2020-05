Nedělej kraviny. Sloupek Michala Šandy o knize Tělo za katrem

Kniha Tělo za katrem klame tělem. Velkorysým čtvercovým formátem, křídovým papírem i tím, že ji vydalo nakladatelství Academia, působí jako výpravná publikace, kterou je záhodno mít doma a zařadit si ji do knihovny vedle monografií umělců jako Jean-Michel Basquiat a Banksy. Po přečtení jsem ovšem nabyl dojmu, že by knize vzhledem k jejímu obsahu zrovna tak slušel nejlacinější dřevitý papír a obálka z kartonu vytaženého z popelnice, to vše nahrubo sešité dratví.