Možnosti čtení. Štefan Švec nad knihou Jana Němce Možnosti milostného románu

Hrdinka knihy se ale jmenuje Nina, nikoliv Hana, Anastázie nebo třeba Ivana. Jak to? Proč je hrdina Jan-Jan, ale hrdinka je Nina-Apolena, Nina-Aneta nebo třeba Nina-Anežka? Chce autor svou bývalou dívku chránit? Chce naznačit, že o sobě umí napsat úplnou pravdu, ale o ní to nedokáže? A proč jsou potom i různá ostatní jména pravá? Co když je to všechno jen hra na pravdu, která žádnou pravdou není a nemůže být? Co když nám dokonce maloměstský egocentrik svou postmoderní formou vůbec nevypráví, kterak jeho bývalá učinila nejlepší rozhodnutí v životě a opustila ho?