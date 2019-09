Maryšo, you too! Alena Zemančíková o třech ženských osudech z inscenací plzeňského festivalu Divadlo

Inscenace Slováckého divadla z Uherského Hradiště aktuálně rozehrává jenom jednu motivaci: Eva se v manželství (v němž je trestána i za „přílišnou“ péči o dítě) realizuje tak, že ze svého napraveného muže udělá lokálního politika. Scéna, ve které s ním nacvičuje projev představující obci volební program, který je jejím (i autorčiným) programem životním (lepší škola pro děti i učitele, obecní knihovna, záložna, potírání opilství), je vtipně současná, stejně jako scéna následného spiknutí vesničanů v podobě exekuce na jeho dluhy. Bratr zkrachovalci pomůže, směnky vyplatí a vloží se na jeho straně do kruté rvačky, v níž je zabit. Eva i přesto zůstává věrná svému poslání prolomit kletbu Potockých ochotou snášet od svého muže to nejhorší, ať to stojí, co to stojí.