Krajina z mramoru. Štěpán Kučera nad novým filmem Bohdana Slámy

Po druhé světové válce v Tušti proběhl masakr – z iniciativy místního učitele někteří z těch, kdo se před válkou prohlásili za Čechy, postříleli (a pak snad údajně ještě lopatami dobili) některé z těch, kdo se před válkou prohlásili za Němce. Na tušťském mrchovišti ten den zemřelo dvanáct mužů a dvě ženy, ostatní „Němci“ už byli v rámci divokého odsunu na cestě do rakouských lesů. (Pro úplnost dodejme, že prý žádný z těch, kteří provedli tento lidový soud a následnou popravu, nebyl rodák z Tušti; všichni vrazi pocházeli z rodin osídlenců z doby po roce 1920.)

Osudy tušťských sousedů, ze kterých dějiny udělaly nepřátele na život a na smrt, poskytují látku ke tkaní různých příběhů. Jeden z nich napsal scenárista Ivan Arsenjev a režisér Bohdan Sláma ho natočil jako černobílé dvouačtvrthodinové historické drama Krajina ve stínu (do kin vstoupí tento čtvrtek).

Snímek připomíná stylizované výstřižky z obecní kroniky, jednotlivé epizody jsou vždy uvedené letopočtem a zachycují vybrané, vesměs tragické události od předválečné doby do padesátých let, a ačkoli některá z postav vždy načas ze stínu vystoupí, dějům na plátně vévodí kolektivní hrdina, obyvatelstvo obce jako celek.

(V té souvislosti je zajímavé zmínit, co po předpremiéře na Letní filmové škole v Uherském Hradišti prohlásil producent snímku Martin Růžička – tvůrci původně usilovali o německou koprodukci, ale neuspěli, protože v Německu už prý téma odsunu i poválečných křivd považují za vyřešené a necítí potřebu se k němu vracet.)

Ve výsledku je myslím zrazuje právě románově kronikářský koncept, protože kronika potřebuje rozlehlost (které by snad líp vyšla vstříc forma televizního seriálu), kdežto Krajina ve stínu svou zlomkovitostí připomíná – jak poznamenal jeden divák na serveru ČSFD – kroniku, z níž kdosi vytrhal většinu listů.

Jednotlivé postavy jsou především typy, bez vlastní osobnosti a vnitřního světa. Obyvatelé filmové Tuště se neproměňují v čase, jako by ani nežili svoje každodenní životy, ale probudili se coby přesné strojky vždy před zapnutím kamery. V dialozích poctivě vysvětlují vlastní jednání, aby se snímek nemusel zdržovat psychologizací a dějiny se stihly včas odehrát.

Snad každá z postav (kráska okouzlená nacismem, starý legionář či mladý obecní blázen) by mohla být hlavním hrdinou vlastního filmu, a mohl by to být silný film. V Krajině ve stínu se však, přes upřímnou snahu tvůrců, postavy blíží marionetám.