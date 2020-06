Knižní výběr Salonu: Vaněk-Úvalský, Urza a Kliment

Vzpomínky Josefa Klimenta (1901–1978), právníka a politického sekretáře prezidenta Emila Háchy, jsou především obhajobou chování v době protektorátu, a to nejen chování autora a „jeho“ prezidenta, který se tu téměř adoruje, ale i části politické reprezentace. Pro někoho byl Kliment kolaborant, jehož Národní soud po válce odsoudil na doživotí (propuštěn byl v roce 1960), pro jiného schopný úředník, který se pragmaticky snažil zachránit, co šlo. Každopádně je kniha opožděným, nicméně zajímavým a podnětným popisem protektorátní situace z pro nás neznámé strany. V další vrstvě pak může poučený čtenář sledovat autorovu práci s pro něj novými fakty, jež se objevila díky liberalizaci konce šedesátých let (paměti psal na začátku let sedmdesátých). Anebo – a to je důležité pro současnost – jeho až minuciózní práci se slovy, s jejich významy, což není dáno jen právnickou erudicí, ale i dobou, kdy slova znamenala přesně to, co znamenat měla.

(Vybral Jakub Šofar.)