Knižní výběr Salonu: Szczygieł, Holan, Pitzerová a Kyber a eko

Mariusz Szczygieł

Není

Přeložila Helena Stachová.

Dokořán/Máj

Mariusz Szczygieł: Není

Jestli si někdo zaslouží vyznamenání, pak čechomilové, lidé jiné národnosti, kterým srdce tepe v českém taktu. Jedním z nich je polský spisovatel a novinář Mariusz Szczygieł (1966), který sebe i nás proslavil Gottlandem. Od té doby napsal další knihy a každá z nich má patrnou českou stopu. I v té poslední je jich několik: třeba texty Čtení stěn (o Viole Fischerové a s Violou Fischerovou) nebo Hvězda mezi vilami (o pražské funkcionalistické Müllerově vile). „V žilách toho domu už neteče krev.“ To je nejsmutnější věta, jakou jsem o té vile slyšel. Je to přirozené, že nám musí někdo „cizí“ ukazovat místa, odkud je skutečně vidět? Szczygieł není turista, který by ve svých knihách coby průvodce prezentoval vlastní zážitky. On nám jen dokazuje, že my sami jsme často cizinci ve svém „doma“.

(Vybral Jakub Šofar.)

Umlkám do čekání

Korespondence Vladimíra Holana

Akropolis

Umlkám do čekání. Korespondence Vladimíra Holana

Jsou-li v českých krajinách stromy obsypané básníky (bývalými, současnými i budoucími), pak Básníků je mezi nimi maličko. Vladimír Holan (1905–1980) k nim patří jistojistě. Ten „neuralgický bod“, jak ho nazval jiný velký český tvůrce Ivan Diviš, zásadně ovlivnil českou poetiku a řadu autorů, vstupujících do poezie v šedesátých letech. Po dlouhé době již konečně existuje téměř kompletní vydání jeho díla. To je teď doplněno výběrem oboustranné korespondence s Bassem, Demlem, Durychem, Fikarem, Horou, Hostovským, Hrubínem, Mukařovským, Vašicou a Vlastimilem Vokolkem. Editor Martin Dvořák vybavil edici fundovaným rozborem stávající podoby zpracování holanovské korespondence a doplnil obrazovou přílohou, včetně faksimilií některých dopisů.

(Vybral Jakub Šofar.)

Andrea Pitzerová

Jedna dlouhá noc

Obecné dějiny koncentračních táborů

Přeložil Radim Klekner.

Host

Andrea Pitzerová: Jedna dlouhá noc

Političtí plánovači se vždy uchýlí k hromadnému zadržování osob, protože se zdá, že to může fungovat, a protože se vždy zdá, že je možné to provést humánním způsobem. Škody napáchané koncentračními tábory nikdy nezabránily reflexivnímu nadšení, aby byly využity znovu. Americká publicistka a spisovatelka Andrea Pitzerová začíná svou pouť po odvrácené straně dějin lidstva a pokroku na Kubě, kde se poprvé objevil pojem reconcentración, jako způsob boje Španělů proti kubánským povstalcům na konci 19. století, a zde i končí, kapitolou Guantánamo a svět, tedy současností: zmiňuje i barmské Rohingy či věznici Abú Ghrajb. Možná že výstižnější než jména táborů je to, co řekl soudce Nejvyššího soudu USA Antonin Scalia k internaci Američanů japonského původu za druhé světové války: „Děláte si legraci sami ze sebe, když věříte, že se podobná věc nebude opakovat.“

(Vybral Jakub Šofar.)

Kyber a eko

Digitální technologie v environmentálních souvislostech

Host

Kyber a eko. Digitální technologie v environmentálních souvislostech