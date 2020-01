Knižní výběr Salonu: Liou Čen-jün, Wu Xiaobo, Sün-c', Cabeza de Vaca a poetická zoologie

Z dobrého románu se o zemi někdy dozvíte mnohem víc než z učených spisů. V téhle próze se například píše: Když do křesel okresních tajemníků usedli soudruzi Li a Ču, svolali zástupce příslušných obcí a újezdů a složitě se klikatící hranici překreslili v rovnou přímku. Kdo přišel o půdu, dostal náhradu. Pár nespokojenců, kteří dělali největší problémy, zatkli a odsoudili. Na Svátky jara uspořádali vzájemné návštěvy rozhádaných vesnic, hosté přivezli darem pár vepřů a ovcí. No a do dvou let bylo po územních sporech. Podvody, úplatky a korupce jsou v románu Kdopak se baví od jednoho z doma nejčtenějších autorů přirozené jako dýchání, ale jako podobně samozřejmé je zde zachyceno i stranické mimosoudní vyšetřování šuang-kuej. Kdo má štěstí, jde před soud, po jiných se slehne zem. (Vybral Zdenko Pavelka.)

Konfuciovy Hovory jsou v češtině dostupné dlouho. Dvě knihy navazující, výklady, které mají pro konfucianismus stěžejní význam (podobně jako evangelia pro křesťanství), se však překladu dočkaly až v poslední době. První se jmenuje Chan-fej-c’ a ve dvou svazcích vyšla v letech 2011 a 2013. Její překladatel Lukáš Zádrapa teď doplnil svou práci o druhé klíčové dílo. Je to soubor naučení o konfuciánsky správném přístupu ke světu i osobnímu životu. Shrnout se dá do jednoduché pragmatické poučky: co člověku a státu prospívá, to je dobré. Týká se to i přírody, kterou není třeba obdivovat, ale využívat ve vlastní prospěch. V uspořádání společnosti má Sün-c’ jasno: Stát je nejužitečnější nástroj v podnebesí, vládce, to je nejvýhodnější postavení na světě. Ale pozor: musí to být dobrý vládce.

