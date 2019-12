Knižní výběr Salonu: Ferrante, Esterházy, de Vigan, Putin a československé legie

Napadalo mě to už u jiných knížek téhle fantastické italské autorky, ale po přečtení Temné dcery to přání zesílilo: chtěla bych ji vzít někam na víno a poptat se na její zkušenosti s rolemi matky a dcery. Nikomu bych to neřekla, nikam bych to nenapsala, jen by mě to zajímalo. Signora Ferrante, se sta leggendo, mi contatti per favore! Vztah mezi matkou a dcerou je důležitým motivem díla Ferrante a v Temné dceři tvoří základní páteř novely. V ní odjíždí skoro padesátiletá Leda, matka dvou dospělých dcer, na dovolenou k moři. Nové prostředí, nezvyklá samota, a především noví známí v ní otevírají některé dlouho potlačované frustrace, kdy Leda hodnotí, co to vlastně znamená být matkou a jak moc je tahle role svázaná s omezeními, o kterých okolí tak nerado slyší. Jestli dnes existuje autorka, která spojuje všechny vrstvy čtenářů svou přístupností, naléhavostí a důvtipem, je to rozhodně Ferrante.

(Vybrala Klára Vlasáková.)