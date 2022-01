Každý si má zvolit svůj boj, říká ředitelka Hnutí DUHA Anna Kárníková

Summit v Glasgowě utahování zrychlil – státy budou nově diskutovat navyšování závazků každý rok. A tento systém svůj efekt skutečně má, závazky se navyšují, a to i u států jako Indie nebo Čína. Pokud porovnáme současnou situaci se scénářem vývoje bez tohoto mechanismu, je jasné, že se hýbeme kupředu. Zda to bude stačit, si však netroufám říct.

Cestou je podle mě to, co nyní dělá Evropská unie: vytvářet mechanismy přerozdělování nákladů na transformaci. Přerozdělování je již nyní součástí emisního obchodování – podíl z výnosů povolenek se vrací do klimatických opatření, která mohou například snižovat závislost domácností na fosilních palivech, a tak je do budoucna ochránit před nárůstem cen. Pokud se rozšíří emisní obchodování i do dalších oblastí včetně budov a dopravy, jak navrhuje Evropská komise, má vzniknout taky takzvaný Sociální klimatický fond.