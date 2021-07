Johanka z Easttownu. Petr Fischer nad oceňovaným televizním seriálem

Příběh policejní vyšetřovatelky Marianne Sheehanové, která se při hledání pachatelů vraždy jedné místní dívky propadne do rodinných krizí svých přátel i sebe samé, je vlastně americkou verzí britské série BBC Šťastné údolí, kde podobnými peripetiemi krize společnosti a středních ženských let prochází postava Catherine Cawoodové.

Společenství, jehož základem je rodina, jakkoli podléhající krizím a úchylkám, je posvátná věc, jak naznačuje dění v posledním díle, který se Svátost dokonce jmenuje a který je ze všech dílů nejameričtější, protože veřejná intimita zde vystavovaná skoro až na odiv je něco, co by se v britském (natožpak českém) společenství nemohlo nikdy odehrát.

Vazba, vztah k druhým a starost o ně vystupuje jako jediná silná zbraň proti rozpadu rodin a komunit, kterým procházejí společenství po celém světě. To ale předpokládá otevřenost na všechny strany, včetně sebe sama. Jenže právě silná, až přehnaná a manažerská starost o rodinu a blízké často vede k tomu, že se druhým uzavíráme, protože místo vztahu, který je pravým smyslem religiozity, konstruujeme realitu a projektujeme do světa své vlastní představy, jak by druzí měli vypadat, jak by se měli chovat. Ve světě, kde jsou lidé stále častěji jen vnějškem, se objekty stávají i ti, kdo mají pocit, že se intenzivně starají a jsou s ostatními.