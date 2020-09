Film jako světluška. Sloupek Bianky Bellové o polském snímku Corpus Christi

Říkáte si, asi nějaký optický klam, ale ne, za chvíli znovu, zelený záblesk, jaký jste naposledy viděli před třiceti lety. Jdete blíž a pořád tomu nemůžete věřit, ale opravdu je to světluška. Vezmete ji do dlaně a ona neúnavně vysílá ty své zelené signály a je to tak čisté, že vás to celé přemůže, i když už ten blbý brouk dávno odletěl.