Fejeton Aleny Zemančíkové: Na Větrné hůrce

Cestující v něm byli téměř samí Romové, mezi nimi starci, nemocní a děti, řídili ho dva vysoce profesionální řidiči, v autobuse byl klid, jen polohlasem zněla směsice jazyků: slovenština, rusínština, romština, maďarština. Česky jsme mluvily jenom my dvě, co jsme spolu jely do Anglie.

Bylo skoro nepředstavitelné, jak můžou lidé, cestující z východního Slovenska, vydržet v autobuse bez přestávky až někam do Bradfordu, my jsme toho měly dost už v Calais a naštěstí jsme vystupovaly v Doveru. Kam to vlastně ti lidé jedou? Co je to za město, ten Bradford?