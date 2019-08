Eva Klíčová: O lepší svět nám už nejde. Dvakrát o normalizaci – revize, kontinuita a spánek v hnědém hotelu

Jestli mají tyto diskurzivní praxe nějaký významový průnik (kromě toho, že jde většinou o falešnou argumentaci), tak že odkaz na normalizaci hraje roli negativní nálepky. Ať už jste šéfredaktor liberálního týdeníku, který do svého média přišel ve dvaceti, nebo hradní dezinformátor, jenž zhruba ve stejném věku započal svou selfmademanskou publicistickou cestu ve shodou okolností normalizačně sentimentálních Haló novinách, chápete dobře, že doba temna už byla, a to před rokem 1989. Tam kdesi dávno, kde by se ošklivost dala krájet a kde neexistovala svoboda, demokracie ani prosperita jako dnes.