Esej Václava Bělohradského: O provozních pravidlech moci. Nad knihou Jana Kysely Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády

Jaké jsou důvody úpadku autority zvolených většin? První vidím v přeměně veřejného prostoru v obrovskou internetovou mělčinu, v níž jedno ze zakládajících slov západní politické modernosti – opinio – ztrácí původní význam názoru, který je třeba legitimizovat veřejným užíváním rozumu před druhými lidmi, a stále více se připodobňuje gustu, vkusu, o kterém je zakázáno vést spory, podle zásady de gustibus non est disputandum.

Reputací liberálnědemokratických vlád nicméně právem otřásly na začátku nového tisíciletí klimatické změny, které ohlásily příchod antropocénu, nového věku, kdy je lidská činnost „dominantní příčinou globálních environmentálních katastrof“ a kdy do politiky vtrhávají „apokalyptické instance“ jako zničení planety Země korporacemi fosilní ekonomiky (Jak se opovažujete?! – hřímala Greta Thunbergová v OSN na politiky celého světa). Důsledkem je konec trpělivosti s demokracií a prudký růst poptávky po „posledním slovu“ v politických konfliktech spíše než po „zdržující“ dělbě moci.

Cílem vládnoucí levice bylo tehdy urychlit znárodnění ocelářského průmyslu, které Sněmovna lordů všemi prostředky brzdila z obavy, že by to přineslo nezvratnou strukturální proměnu britské ekonomiky. Labouristé navrhovali vyřešit tento politický spor novelou zákona, která by umenšila brzdicí moc Sněmovny lordů.