Esej Pavla Barši: Staňme se hmyzem. Latourovo poučení z koronavirové krize

Tato představa se stala jádrem politického a ekonomického myšlení posledních čtyřiceti let: marxistický kolektivismus byl nahrazen individualismem, zároveň však byl podržen marxistický předpoklad, že ekonomické vztahy, jež spolu navazujeme při získávání materiálních statků z přírody, jsou základnou, na níž závisí náležité fungování všech ostatních společenských sfér, které tvoří nadstavbu.

Neoliberalismus postavil do středu společnosti autonomního jednotlivce motivovaného racionálním kalkulem maximalizace užitku. Jeho schopnost postarat se o sebe, aniž by se zadlužil u ostatních, měla být zdrojem užitku pro společnost jako celek.

Coby typický Evropan 19. století byl Marx chycen v sekularizované teologii univerzální spásy, když tvrdil, že dějiny na svém konci umožní realizovat tento humanistický ideál každému člověku. Zato americká spisovatelka 20. století Ayn Randová již na žádný slib univerzální spásy nevěřila. K autonomii a tvořivosti jsou podle ní disponovaní jen někteří, přičemž Rooseveltův Nový úděl a podobné projekty v poválečné Evropě na ně uvalily náklady i za životy těch neschopných a neproduktivních. Latour připomíná román Osvobozený Atlas, v němž Randová líčí, jak se elita schopných pokusila toto břímě setřást a ze svého zotročení neschopnými se osvobodit útěkem do jiného světa.

Odkazy na klimatické popíračství Donalda Trumpa jsou v Latourově nové knize nahrazeny odkazy na vesmírný projekt Elona Muska: poté, co „nadlidé“ jako on přispěli svou tvořivou seberealizací k narušení podmínek důstojného života na naší planetě, nezbývá jim než plánovat cestu na Mars.

V první chvíli jsme zastavení moderního provozu a jeho typu emancipace prožívali jako uvěznění. Ze sféry svobody a neomezené seberealizace jednotlivců jsme byli uvrženi do sféry závislosti a omezení. Zatímco předtím jsme mohli rozvíjet své tvořivé schopnosti podílem na produkci materiálních či duchovních statků, náhle jsme se ocitli ve sféře reprodukce holého života, která v sobě neskrývá nic tvůrčího ani vznešeného.

Řehoř se časem nejen naučil pohybovat po podlaze svého pokoje, ale objevil v sobě dříve netušené možnosti – například schopnost lézt po stěnách a stropu. Vyvržení ze společenského provozu, na němž se účastníme jako mobilní já, do reality zranitelného těla, jež je připoutáno k bezprostřednímu – materiálnímu a sociálnímu – okolí, nám dalo příležitost, abychom tezi marxismu a neoliberalismu o prvotnosti ekonomiky prohlédli jako iluzi. Skutečnou základnou naší existence je sféra plození, rození a pěstování života.

Dříve používal Latour pro označení návratu na tuto úroveň termín relokalizace. Jeho nevýhodou však je, že umožňuje redukci na prostorovou dimenzi. Aby se Latour tomuto reduktivnímu čtení vyhnul, mluví ve své poslední knize o našem resituování do konkrétních genealogických a sociálně-ekologických vazeb, v nichž je plozen, udržován a proměňován život.

Z autonomního individua se stává heteronomní osoba, která zjišťuje, že by se nemohla promítat svými projekty do různých sfér nadstavby bez nezměrného množství závislostí (vazeb s věcmi, lidmi i nelidskými živočichy či organismy), do nichž je vždy již zapojena v rámci základny – tedy své každodenní reprodukce. Usazení se v určitém místě prostoru je přitom jen jednou z dimenzí této resituovanosti, neboť život každého z nás je závislý také na vztazích k věcem, které jsou prostorově vzdálené.