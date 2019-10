Esej Pavla Barši: Listopad 1989 v dějinách emancipace

Souběžně s tím, jak se ve druhé polovině 19. století stala revoluce součástí programu nacionalistů a socialistů, přestali se k ní hlásit liberálové. Tento vývoj signalizoval vstup dějin moderní emancipace do nové fáze. Milníkem byl revoluční rok 1848, kdy ještě liberálové útočili na metternichovskou Evropu společně s nacionalisty i socialisty. Z třídního hlediska to znamenalo, že střední a nižší vrstvy utvořily (podobně jako v první fázi Velké francouzské revoluce) koalici s buržoazií proti aristokracii a svazku „trůnu a oltáře“. Liberální program tu ještě splýval s programem demokratizace. V následujících třech desetiletích se však buržoazie postupně stávala hegemonní společenskou třídou, a to většinou nikoliv tak, že by nahrazovala elity starého režimu (ancien régime), ale tak, že se s nimi propojovala.