Esej Jiřího Přibáně: Umění v éře prázdnoty

Tato „velká nádhera“ současně zvyšuje bídu naší vlastní existence i nás z ní vykupuje. Dekadence? Nikoli! Pohoršení? Kritika? V žádném případě! Ten film nezachycuje úpadek společenských mravů či obecného vkusu a hodnot, ale pomíjivost a křehkost lidského bytí, jehož temnou prázdnotu prosvětlují záblesky nádhery uvádějící přes všechnu bolest naše duše do prapůvodního stavu smíření.

Sorrentinovo dílo je opakem „velkých žranic“, které se v rozmanitých uměleckých žánrech i formátech snaží z kritického odstupu zachytit zhýralost a rozmařilost blahobytné společnosti. Divák je v něm přímo vržen do světa, jehož základním rysem je nestálost a v němž jsou všechny naše snahy a rozhodnutí předem poznamenané klopýtáním a marností. Sorrentinovy snímky jsou sestavené z obrazů beroucích dech svou křehce pomíjivou krásou, pod jejíž tíhou se nám podlamují nohy a chvějeme se při pomyšlení na jejich nahodilost a konečnost.

Vanitas vanitatum et omnia vanitas, tedy „pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí“ – praví Kazatel v moderním českém překladu Vulgaty, avšak starší obrat „marnost nad marnost“ nadále zůstává pevně zakořeněn v našem rodném jazyce. Jak současně blízko i daleko přitom má tato základní zkušenost marnosti světa k morálnímu varování před neřestí marnivosti, s níž by se člověk chtěl tomuto světu zcela oddat a rozplynout se v něm a s ním.

Jan Gemrot: Vanitas, Eternity 3, k vidění na výstavě Vanitas v pražské galerii DOX do 10. října

Vanitas spočívá v paradoxu, kdy skrze poznání dočasnosti a proměnlivosti světa člověk dospívá k tomu, co je věčné a stálé. Svět se nám nabízí v rozmanitosti i rozporuplnosti, takže je současně věcný i tajemný, hrozivý i fascinující. Proto ho prožíváme jako mysterium tremendum et fascinans, je současně řetězcem výjimečných situací a zážitků i každodenních banalit a rutiny.

Takový svět se nikdy nedá ovládnout a podmanit, přestože právě po tom tolik touží moderní člověk. Pomíjivost světa je současně jeho přesahem, který musíme stále silněji vnímat a brát v úvahu i v dnešní digitálně propojené společnosti. Tvoří naše životní prostředí, do něhož stále radikálněji promítáme vlastní představy včetně smrti a konce.

Navíc žijeme ve světě stále křehčím a zranitelnějším, takže právě tyto představy rostou úměrně tomu, jak brutálně a radikálně zasahujeme do živé i neživé reality. Marnivost se slévá s marností, strach střídá touhu a z hlubin neřestných sil může vytrysknout slabost člověka, která zůstává jedinou nadějí tohoto světa.

Marnost pramenící ze snahy spojit to, co je věčné, s tím, co pomíjí, je prvním impulsem umění. Umění je odpověď na horror vacui, hrůzu z prázdnoty, před kterou se podle Aristotela příroda i člověk jako její součást brání vyplňováním prostoru.