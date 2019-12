Dobrá záminka. Matěj Stropnický nad románem pražské nobelistky Berty Suttnerové

Starý překlad originálního názvu Die Waffen nieder!, doslova pryč se zbraněmi, z roku 1896 byl ovšem jednoslovný a radikálnější: Odzbrojte! Odzbrojení neznamená zbraně jen nepoužít a uklidit do kůlny, ale i zničit.

Suttnerová, rozená Kinská na rohu pražské Vodičkovy ulice a V Jámě v domě, kam chodím do pasáže k holiči, román napsala jako součást svého celoživotního mírového úsilí, za něž byla v roce 1905 odměněna Nobelovou cenou. Autorčino alter ego v knize postupně přichází o své nejbližší, kteří rukují do válek a umírají v nich, další podléhají následkům zranění či epidemiím.

Letos v září si nemálo takových komentátorů vzpomnělo na desáté výročí konce amerického radaru v Brdech. Vzpomínali hlavně ti, kterým chybí. Už někde v tom osudném telefonátu Baracka Obamy premiéru Janu Fischerovi, kdy radar definitivně padl, chtějí vidět kořeny české ambivalence vůči Západu a ochotu naslouchat i „Moskvě“. Obamu kritizují za zbabělost, někdejší protiradarové hnutí mají za naivní a zmanipulované. Jako Jindřich Šídlo v textu Jak jsme prohráli bitvu o radar v Brdech. Zase jednou váhám, kdo je to to „my“. Vím totiž, že my jsme bitvu o radar v míru a demokraticky naopak vyhráli.