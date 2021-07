DNA 20. století. Nad románem Petra Stančíka Pravomil

Z látky, kterou by se nabízelo pojmout jako dokumentární nebo reportážní román, stvořil ovšem Petr Stančík velkolepý postmoderní mýtus, literárně obžerný, temně poetický i temně vtipný, jak to známe z autorových předchozích titulů Pérák, Mlýn na mumie, Andělí vejce anebo Nulorožec. Ve Stančíkově vlasteneckém eposu se věže baziliky svatého Petra a Pavla na vyšehradské skále zvedají jako dva prsty k přísaze a převozník přes Vltavu za drobný obolos promlouvá o smysluplnosti snahy znát pravdu.

Autorův Pravomil kráčí děsivými dějinami 20. století v nejlepší tradici Komenského poutníka (či Forresta Gumpa), chodby labyrintu světa ho zavedou nejdřív do Sovětského svazu a posléze do Spojených států, jen ten ráj srdce, který si Pravomil ztotožňuje se svobodnou a spravedlivě uspořádanou Vlastí, je pořád mimo dosah.

Román vyvolává čtenářské otázky – třeba jak to, že si Pravomil vždycky uchránil své deníkové zápisky tvořící tělo románu, když často z léček nepřátel vyvázl jen s holým životem; anebo jestli opravdu během svého literárního bytí nepotkal jediného Němce, který by nebyl odporný, krvelačný padouch –, bezpochyby je to ale kniha napsaná suverénně a s rozhodným autorským záměrem.