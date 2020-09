Debata hluchých. Petr Zídek ke sporu o výroky historika Michala Pullmanna

Do diskuse se zapojilo několik politiků, pražský arcibiskup, řada vlivných veřejných intelektuálů i historiků, desítky novinářů a publicistů a stovky či možná tisíce uživatelů sociálních sítí. Rozsahem tak jde o jednu z největších debat poslední doby. Co jsme se z ní dozvěděli?

Především to, že věcná diskuse je nám dost cizí. Zmíněný rozhovor, pokud bychom zůstali u toho, co bylo skutečně řečeno, neposkytuje mnoho záminek k nějaké velké kontroverzi. Pullmann říká, že „komunistické vraždy stejně jako zločiny nacistické diktatury je třeba připomínat“ a že poprava Milady Horákové „samozřejmě“ byla justiční vražda. Na tom se asi všichni shodneme.

Ostré odmítavé reakce vyvolaly zejména tři pasáže rozhovoru. Podívejme se na ně postupně. V první Michal Pullmann popisuje bádání zahraničních historiků o nacismu a stalinismu a říká následující: „Na přelomu osmdesátých a devadesátých let pak k Fitzpatrickové ještě přišli další historici, kteří poukazovali na takzvaně demokratický prvek stalinismu, byť ve spojitosti s jeho zločiny. Dělníci v továrnách dostali možnost odsuzovat inženýry a posílat je na smrt. Takže podle nich měl stalinismus třicátých let jistý řekněme demokratický aspekt, v tom smyslu, že dával neelitám možnost útočit na elity, dělníkům na své inženýry.“

Bylo by skutečně zvláštní, kdyby ti, co rádi cestovali do Maďarska, Bulharska nebo NDR, nikdy nepocítili touhu podívat se do Alp. A dále je otázka, do jaké míry by musela být ona imaginární uklízečka ze Žďáru indoktrinována komunistickou propagandou, aby jí nevadilo, že několik set metrů od Vranovské přehrady, kde tráví dovolenou, začíná nepřístupné hraniční pásmo. Čechům byly zapovězené nejen Alpy, ale také velké a turisticky zajímavé oblasti vlastní země: části Šumavy, Novohradské hory, Podyjí…