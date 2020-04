Co u Michéy nenajdeme. Jan Keller k polemice nad knihou Tajnosti levice

Příznačné je, že tato varování jsou vyslovována z pozic levicového progresivismu, tedy myšlenkového směru, který dokázal za posledních několik dekád odvrátit od levice naprostou většinu tradičních voličů. Starost o to, aby někdo nebyl náhodou úspěšnější, patří patrně ke konstantám levicově liberálního myšlení.

Je načase uklidnit všechny strážce čistoty tohoto myšlení. Michéovy útlé knížečky (za posledních dvacet let jich vydal na tucet) neobsahují politický program ani žádné návrhy konkrétních kroků. Jsou „pouze“ přesnou analýzou složitých peripetií, jimiž levice prošla na své cestě do nynější slepé uličky.

Michéa polemizuje s levicovým lpěním na ideji pokroku. Činí tak ze dvou důvodů. Jednak je minimálně od druhé světové války všeobecně známo, k čemu všemu „pokrok“ může vést. Kromě toho upozorňuje na skutečnost, že pokrok umí dělat také pravice, která k tomu levici vůbec nepotřebuje. Uvědomoval si to i Marx, byť některé důsledky nedomyslel.

Těm, kdo věří v pokrok, nechybí notná dávka narcismu. Domnívají se, že generace, které žily před nimi, byly svým způsobem méněcenné, hloupější, primitivnější, než jsme dnes my. Totéž mimochodem tvrdí o lidech z venkova, ze vzdálenějších regionů, prostě o všech, kdo zmeškali vlak modernizace.

Levičák nikdy neuzná, že něco mohlo být lepší dříve, než je to později. Levicoví intelektuálové, kteří se domnívají být ztělesněním modernizace, přispívají k porážce kritického myšlení tím, že démonizují každé zpochybnění modernity jako výraz „konzervatismu“, či přímo „reakcionářství“. V knize Dvojité myšlení k tomu Michéa podotýká: „Považujeme se za obry na ramenou trpaslíků. Proto jsme tak nestabilní.“

Michéův konzervatismus spočívá především v tom, že doporučuje znovu ocenit primární formy sociability v podobě rodiny, příbuzenství, sousedství a různých neformálních výměn vzájemné pomoci. Byly tady už před nástupem modernity, a ani kapitalismus by bez nich nemohl fungovat, protože právě zde se rodí pouta důvěry a loajality, bez kterých by nikdo nedodržoval smlouvy a závazky. Progresivní levice různé formy primární sociability kritizuje jako reakční výraz patriarchálních poměrů. Více než kapitalismus tím však ohrožuje samotné základy civilizovaného jednání.

Michéova kritika ideové symbiózy, ve které žije progresivní levice s pravicí, není nijak samoúčelná. Jde mu o to, že sblížení liberalismu levicového s pravicovým staví dřívější voliče levice před nemožnou alternativu: buď budou chtít být chráněni před ekonomickým liberalismem, pak musí souhlasit s kulturní revolucí, která neodpovídá jejich morálním zásadám, anebo odevzdají hlas pravicovým konzervativcům s jejich hodnotami, a tím si zvolí zhoršování svých životních podmínek. Tváří v tvář tomuto dilematu nechávají levicoví progresisté tyto voliče zcela bez opory.

S ironií sobě vlastní ještě na adresu progresivní levice poznamenává, že nikoli náhodou vypadly z jejího slovníku pojmy jako falešné vědomí nebo odcizení. To by totiž musela začít psát sama o sobě.

Michéa upozorňuje, že kapitalismus nefunguje způsobem, který by vytvářel předpoklady pro vybudování nějakého humánnějšího řádu – naopak zmenšuje prostor pro vybudování čehokoli dalšího. Autor přitom odkazuje na zemi zdevastovanou betonem a asfaltem, na zemědělství možná již nevratně zdeformované průmyslovým provozováním či na hromadění nukleárního odpadu. Vybudovat humánnější systém na skládkách všeho druhu je tak trochu šibeniční zadání. „Intelektuálové vytvářejí o kapitalismu iluze, které si o sobě kapitalisté vůbec nedělají,“ podotýká Michéa v Říši menšího zla.

Zároveň podrobuje kritice Marxovu i Leninovu fascinaci velkým průmyslem a vůbec vším megalomanským. Mělo to tragické politické důsledky a vedlo k negativnímu pohledu na příslušníky starých středních vrstev, tedy na farmáře, řemeslníky, živnostníky a drobné podnikatele, jako na pozůstatky reakčního režimu, které je třeba ve jménu pokroku odstranit. Zničila se tím láska k půdě i úcta k řemeslu.

Zatímco v minulosti byly v důsledku této stigmatizace staré střední vrstvy tlačeny na stranu feudální a církevní reakce, o sto let později jsou stejně spolehlivě hnány do náruče krajní pravice. Liberální intelektuálové z měst jsou ochotni je čas od času poučit o jejich zpátečnictví, tím však pro ně jejich problémy končí.

Další chybou levice je její dlouhodobé zajetí ve fascinaci novými technologiemi. V rozvoji těchto technologií spatřuje zcela automaticky jakýsi sociálně revoluční potenciál. Lenin takto věřil v elektrifikaci, raný Antonio Negri spoléhal na revoluční vývoj digitálních technologií, a Gilles Deleuze dokonce navrhoval rozvoj co nejvíce urychlit, aby se co nejdříve protrhnul kapitalistický obal a vyšší společenské uspořádání se z něj vylouplo v plné kráse.

Od poloviny sedmdesátých let levice oslabuje svou kritiku kapitalismu a nahrazuje sociální otázku revolucí mravů a překračováním všech norem a tabu. Když čte dnes člověk programy levicových stran, píše Michéa, získává dojem, že socialistická společnost znamená pokračování v současném způsobu života plus rovnější rozdělení plodů růstu plus boj proti diskriminacím, ať už reálným, či imaginárním.