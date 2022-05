„Civilizovaná žena“ jako státotvorný prvek. Nad knihou o vizuální kultuře první republiky

S nástupem třicátých let se představa o moderní ženě stává usedlejší, odráží se to v módě, ale i v ženském uplatnění na trhu práce, z něhož jsou vdané ženy vytlačovány. Vize lepšího světa a víra v něj ženy osvobozuje, úzkost patriarchátu se obrací proti nim.

To je trochu směšný důvod k vděčnosti, na strojích ovšem pracují i tovární dělnice. Kritická publicistika už ve dvacátých letech, kdy se firma Baťa chlubí závratnou produktivitou, upozorňuje, že racionalizace strojové výroby vede k pracovním „dostihům“, na jejichž konci je vyčerpání. Protektorátní režim pak ženy nažene do zbrojovek. Tento krutě paradoxní závěr jedné z kapitol knihy připomíná, že ekonomická i politická tíže dopadá vždy nejdřív a nejhůře na ženy.

Úvahy o „civilizované ženě“ vedou k bilanci toho, co se z modernizačního proudu první republiky prosadilo, v poválečném socialismu přetrvalo nebo zaniklo a v tržně-liberální společnosti vytrvalo, obnovilo či upadlo. A výsledek je zřejmý: to, do čeho se může zapojit byznys, tedy vybavení domácnosti, oděvy, kosmetika i péče o tělo vůbec a zacházení se stroji, je samozřejmostí. Otázky biologické a sociální v různé míře vstupují do společenského sporu podle toho, kolik zastydlého patriarchátu se dostává do politických a profesně nadřízených pozic.