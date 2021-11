Borges ani Kundera. Sloupek Štefana Švece

Vnímáme trendy jednoho, dvou, někdy i deseti roků: magický realismus, skandinávskou detektivku, postkoloniální román. Podívat se na současnost z výšky, z jaké hodnotíme renesanci nebo rokoko, není v našich silách. Padesát nebo sto let jsou úseky moc pestré na to, abychom v nich dokázali najít hlavní dráhy, objevit esenci jejich podivnosti.

Filosofie nám k záblesku pochopení někdy pomůže i tím, čeho si nevšimne. Lyotard vydal své texty o konci velkých vyprávění dva roky poté, co se v kinech objevily první Hvězdné války. Bůh ví, možná si jich při studiu důležitých filosofických knih ani nevšiml. Už víc než dvacet let však mohl znát Tolkienova Pána prstenů a Lewisovy Letopisy Narnie. Od šedesátých let běžel na Západě Star Trek.