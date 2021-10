Africký Rushdie. Petr Fischer o Abdulrazaku Gurnahovi, letošním laureátovi Nobelovy ceny za literaturu

Letošní nobelista, dvaasedmdesátiletý Abdulrazak Gurnah , pochází ze Zanzibaru, malého ostrova při východním pobřeží Afriky, který patří Tanzanii, což je geograficky a civilizačně nepoměrně dál než německé Rumunsko. Před padesáti lety se ale Gurnah přestěhoval na britské ostrovy a stal se spisovatelem, který sugestivním způsobem zpřítomňuje (post)koloniální zkušenost. Dalo by se říct, že je to takový africký Rushdie, což dokonce občas sám naznačuje, když se hlásí k Rushdieho hledání a překračování hranic mezi různými kulturními a civilizačními okruhy.

Gurnah je však rovněž akademik, donedávna vyučoval anglickou literaturu na univerzitě v Kentu, a tak je i jeho psaní poučeno dekonstruktivní teorií, postkoloniálními studii a dalšími vlivy, které v posledním půlstoletí nabraly celosvětově na síle. Když se ale začtete do Gurnahových románů, vůbec to teorií nešustí, přestože je každému poučenějšímu čtenáři okamžitě jasné, že všechny tyto souvislosti postkoloniálního bádání má spisovatel v hlavě. Gurnahovo psaní je hutné a pestré jako proslulé Rushdieho orientální románové koberce, přitom je zde ale cítit silná rozumová kontrola nad vším, co se píše.