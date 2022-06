Tisková konference karlovarského festivalu

Festival letos probíhá od 1. do 9. července. Mezi třiatřiceti tituly uváděnými ve světových (27), mezinárodních (3) a evropských (3) premiérách budou k vidění filmy z pěti světadílů.

Třináct tvůrců snímků zařazených do letošního hlavního programu už v minulosti v Karlových Varech soutěžilo, pro své debuty si MFF KV vybralo devět režisérů a režisérek.

V hlavní soutěži se představí mimo jiné snímek America / Amerika Ofira Raula Graizera (Izrael, Německo, Česká republika, 2022), A Room Of My Own / Vlastní pokoj Ioseba Bliadze (Gruzie, Německo, 2022) nebo také Hranice lásky Tomasze Wińského (Česká republika, Polsko, 2022) s Hanou Vagnerovou v hlavní roli.