Zbyněk Vlasák, Novinky

„Naší vlastí je lůno naší matky, s ní nejprve tvoříme jeden celek, abychom se stali kýmsi jiným, když ji při porodu opouštíme,“ říká turecký debutant Ömür Atay.

„Učíme se být samostatným člověkem, někým novým. Naše identita se utváří ve společnosti matky, sourozenců, jakýchsi spoluobčanů naší vlasti. A pak zamíříme z rodiny ven. Film Bratři je příběh o zpáteční cestě, o cestě zpět do rodiny.“

Jusufovi je sedmnáct a tráví poslední dny ve věznici pro mladistvé. Už si tady dokázal vydobýt určitou pozici, získat si kamarády i respekt mezi ostatními vězni i dozorci. Také vězeňskou práci zvládá naprosto rutinérsky. Cítí se tu jako doma. Ale to už mu končí trest a za branou čeká jeho bratr Ramazan, aby mu pomohl vrátit se zpět do toho, co ostatní nazývají normální život.

„Nedostatek nadšení na straně Jusufa navzdory jeho propuštění a jeho lhostejnost ke svobodě jen odrážejí náladu dítěte, které bylo odsouzeno k životu, který už není jeho. To, čemu ostatní říkají svoboda, může být pro něj nové vězení,“ dodává Atay.

Turecký filmař Ömür Atay

FOTO: KVIFF

Spolu s Jusufem se ocitáme zpátky v jeho rodině, hlavně v rodinném motelu, který řídí za pomocí Ramazana jeho strýc, očividně vládce celého klanu, který se vyzná a dokáže ledacos zařídit. Pomalu odkrýváme, proč je Jusufova matka tak hluboce nešťastná, co se kdysi v jejich velmi konzervativní rodině stalo a za co si Jusuf odpykával svůj dlouholetý trest. I když se všichni zúčastnění snaží držet minulost raději v hluboké propasti zapomnění, ona sama se nemilosrdně drápe ven.

Co nejblíž oběma bratrům

„Abychom se dostali co nejblíž k tajemství té dávné vraždy, pokoušeli jsme se držet kamerou co nejintimněji u obou bratrů. Uprostřed rozlehlých stepí, drsné krajiny Východní Anatolie, u dálnice směřující do Íránu jsou oba na ráně, i kdyby nechtěli,“ říká Atay a přirovnává příběh Jusufa a Ramazana právě k biblickému archetypu Kaina a Ábela: „Vrazi mezi námi byli vždy a jsou pořád.“

Jusuf od začátku tuší, že onu „cestu zpět“ nezvládne, i když je vnitřně překvapivě silný a dokáže to, co považuje za morální a správné, obhájit před sebou samým i tlakem rodiny. Skončit to ale dobře nemůže.

Bratři budou mít na karlovarském festivalu světovou premiéru. Bude to tedy pro debutanta Aatye vůbec poprvé, co pustí svůj celovečerák cizím divákům. A hned ve velkém sále, kam jich vejde přes tisíc. Pokud si tenhle životní zážitek tureckého režiséra nechcete nechat ujít, dorazte do Varů 2. července.