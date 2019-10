Kvůli Gottovi posílí vlaky a autobusy, přijedou i fanoušci z Německa

„Pokud jde o autobusové spoje, počítáme s tím, že v pátek na linkách do Prahy přidáme podle aktuální potřeby ještě autobusy navíc,“ dodal Ondrůj.

Sousedé Karla Gotta v obležení tisíců svíček. Tady se to pro pietu nehodí, vzkazují

Sousedé Karla Gotta v obležení tisíců svíček. Tady se to pro pietu nehodí, vzkazují Karel Gott

Premiér Andrej Babiš (ANO) upozornil na to, že se do Česka chystají také autobusy z Německa s tamními fanoušky Karla Gotta. „Na autobusových spojích ze Spolkové republiky Německo do Prahy je zatím dostatek míst,“ doplnil za Student Agency Ondrůj.