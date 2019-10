Dokument Olgy Špátové představí Gotta zblízka

„Teď jsme ve střižně, mám tu svého muže a střihačku a pracujeme při zapálené svíčce. Od rána všichni volají a mně by se chtělo jen sedět, vzpomínat a brečet. Ale mnoho lidí, i těch kteří nebyli jeho největšími posluchači, mi řeklo, jak si uvědomují, že to byl výjimečný člověk, a to je důležité,“ řekla Právu ve středu Špátová.