Zemřela herečka Shelley Morrisonová ze seriálu Will & Grace

Latinskoamerická hospodyně Rosario byla původně napsána jen do jedné epizody, ale publikum si ji až nečekaně oblíbilo a nakonec se objevila v celkem 68 dílech. Po letech ji ještě požádali, jestli by chtěla hrát v revivalu série Will & Grace, ale Morrisonová už v pokročilém věku neměla zájem o návrat na obrazovky.

Morrisonová hrála v seriálu Will & Grace dlouho, v letech 1999-2006, a její výrazná hospodyně tak trochu zastínila všechny ostatní menší role, které dostávala od šedesátých let. Hrála třeba v seriálech Jmenuju se Earl, Lovná zvěř, Courthouse, L.A. Law, Columbo, To je vražda, napsala, The Rookies, The Partridge Family, The Flying Nun nebo Laredo. Většina těch starších se ale za komunismu k českým divákům nedostala.