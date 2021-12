Zemřela herečka Sally Ann Howesová

Koncem padesátých let pak dobyla Broadway jako Eliza Doolittlová. “Bylo to absolutně nádherné, když jste v nejlepším představení, jaké kdy bylo napsáno,“ zavzpomínala herečka v roce 2007.

Howesová si zahrála ve filmech jako Dům na křižovatce, Mikuláš Nickleby, Death Ship, Fools Rush in a Chitty Chitty Bang Bang. Uplatnila se také v televizních seriálech Mission: Impossible, The Virginian, Run for Your Life, Secrets a dalších.