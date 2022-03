Zemřel Paul Herman, herec malých rolí ve velkých filmech

Paul Herman, který se narodil v Brooklynu roku 1946, se začal více prosazovat u filmu v osmdesátých letech minulého století. Hned po komedii Snadný zisk přišly slavné filmy jako The Cotton Club a Tenkrát v Americe.

Martin Scorsese ho obsadil do Barvy peněz, do Mafiánů s Robertem de Nirem a později ještě do Casina.