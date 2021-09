Zemřel komik Norm Macdonald, pracoval i s Milošem Formanem

„Dnes je smutný den. My všichni ze Saturday Night Live oplakáváme ztrátu Norma Macdonalda, jednoho z nejvlivnějších komediálních hlasů své i jakékoliv jiné generace,” uvedli tvůrci pořadu v tiskovém prohlášení.

Od devadesátých let hrál například v sériích NewsRadio, Jmenuju se Earl, The Norm Show, Průměrňákovi, The Orville a Mike Tyson Mysteries.