Zemřel herec Milan Stehlík

Stehlík se narodil roku 1944 v umělecké rodině, jeho otec byl režisér a dramaturg Miloslav Stehlík, matka herečka Věra Budilová. Studoval DAMU a nastoupil do Městských divadel pražských. Později přestoupil do Národního divadla, kde působil skoro čtyřicet let. Hrál v kusech jako Richard III., Lakomec, Sluha dvou pánů či Rok na vsi.