ŽEBŘÍČEK: Matky pomalu táhnou lidi zpátky do kin

Jak už název napovídá, točí se děj filmu Matky o ženách, které matkami buď jsou, nebo se jimi brzy stanou. Sára (Hana Vagnerová) má hezký zadek, díky němuž je hvězdou sociálních sítí. Hedvika (Petra Hřebíčková) má doma workoholika (Jiří Langmajer), který věčně není doma, a hlavu jí tak poplete mladý zpěvák (Vladimír Polívka). Zuzana (Sandra Nováková) je po rozchodu s Kamilem (Václav Neužil) bez peněz a z posledních sil dře, aby uživila dvě děti. A Elišku (Gabriela Marcinková) mateřství teprve čeká, je těhotná a je jí špatně úplně ze všeho. A to by to nesměly být ženy, aby spolu tyto čtyři kamarádky kromě starostí s dětmi soustavně nerozebíraly i chlapy, vztahy a sex...