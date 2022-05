ŽEBŘÍČEK: Doctor Strange stále láká diváky do mnohovesmíru šílenství

Kdo by chodil do klimatizovaného sálu, když venku konečně vládne slunečné počasí? Právě to se odrazilo na návštěvnosti českých kin, jimž stále kraluje Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství. Na to, aby uplynulý víkend ovládl, mu ovšem stačilo jen něco málo přes 32 tisíc diváků.