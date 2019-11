ŽEBŘÍČEK: České diváky nejvíce okouzlilo Ledové království II

Po šesti letech se zejména malé holčičky dočkaly pokračování animované pohádky Ledové království. „Dvojka” do kin vtrhla přímo drasticky, jen za premiérový víkend na ni přišlo závratných 230 550 diváků. Blonďatá Elsa se tentokrát vydává hledat důvod, proč se narodila s magickými schopnostmi. Na dobrodružné cestě ji kromě sestry Anny a Kristoffa samozřejmě doprovází i sněhulák Olaf a sob Sven.

Druhé místo s velkým odstupem patří české komedii Vlastníci. Skupina obyvatel různého věku i společenského postavení má pochopitelně odlišné názory na to, co by se v jejich domě mělo, či nemělo změnit. V roli rýpavé paní Horvátové se představí Dagmar Havlová, v roli hlavního nerudného sabotéra Jiří Lábus.