Zaklínač bude srozumitelnější

V rozhovoru pro časopis The Wrap Hissrichová připustila, že nesrovnalost v časové ose byla jednou z největších výhrad diváků proti první sezoně.

„Ale to už je za námi. Osud všech postav se spojil a v dalších částech seriálu nebude třeba míchat časy,“ řekla. První řadu zaklínače začal Netflix vysílat loni. Má osm epizod. Druhá řada, která vzniká, by měla do jeho programu vstoupit v srpnu příštího roku.