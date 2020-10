Začíná festival Anifilm, covid program neomezí

Milovníci her si budou moci v Game a VR zóně zahrát všech 15 her nominovaných v soutěži Anifilmu, stejně jako 7 soutěžních VR her a projektů. Nebude chybět ani několik studií, která představí svou tvrobu - třeba Warhorse, autoři světoznámé hry Kingdom Come nebo Charles Games - tým stojící za mnohokrát oceněnou historickou adventurou Attentat 1942.