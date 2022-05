Začíná Anifilm, bude i soutěž počítačových her

„Vítěze bude vybírat porota složená ze tří herních vývojářek. Za Českou republiku to bude Eva Nečasová ze studia Charles Games, dále pak Céline Veltman, nizozemská výtvarnice, která pracovala na hře Hidden Folks, oceněné na Anifilmu 2017, a konečně Claudia Molinari z italského studia We Are Muesli, která je zároveň kurátorkou indie herního festivalu IndieCade Europe,“ doplnil za pořadatele Petr Slavík.