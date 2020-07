Z pivovaru na Hrad. Trailer láká na film Havel

„Od začátku jsme chtěli, aby ve filmu Havel byla divokost a živelnost disentu, aby byl osobní, o člověku, který prožil bohatý život včetně pochybení. Film takový je, nestavíme státnický pomník. Ale ten Havlův hrdinský příběh se nakonec sám do filmu prosadil,“ uvedl Horák.

Viktor Dvořák se převtělil do Václava Havla.

„Havlova velikost vzešla z poctivé každodenní práce, z obětavého zájmu o osudy druhých. Měl soucit s pronásledovanými, až se kvůli tomu sám stal pronásledovaným. Skutečný Havlův příběh je klasické velké drama. On prostě neuhnul, nevzal možnost odjet do ciziny za kariérou a místo toho strávil roky v komunistických kriminálech, kde málem zemřel. Což by, mimochodem, nikdo z jeho dnešních četných kritiků nedokázal.“