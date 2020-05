Z Jodie Comerové se díky seriálu Na mušce stala hvězda

Druhou a třetí řadu Na mušce sice pak od Phoebe Waller-Bridgeové postupně převzaly další autorky, ale Phoebe se stala producentkou seriálu a úspěšný titul má tedy stále pod dozorem. A je to právě ona, o kom Jodie Comerová dnes vděčně mluví jako o člověku, který pomohl stvořit excentrickou a nepředvídatelnou Villanelle i na place.

„Zpočátku jsem s tím přepínáním mezi komedií a temnou náladou bojovala, protože jsem se s takovou rolí nikdy předtím nesetkala. Phoebe mi s tím v první řadě opravdu pomohla. Během natáčení mě požádala, abych zahrála scénu opačně, než jak jsem si ji původně přečetla. Přinutila mě tím uvědomit si, že když se odvážíš udělat něco, co je trochu absurdní, může se stát zázrak," říká v jednom z rozhovorů pro BBC.

„Když jste v bezpečném prostředí a odvážíte se riskovat, můžete přijít s něčím opravdu brilantním. V nejhorším to nefunguje a vy se jen pohnete z místa,” dodává.

Seriál podle ní není jedinečný jen náladou, tedy tím, jak přechází mezi humorem, napětím a tragikou. Další příčinou diváckého zájmu je podle Jodie skutečnost, že neodpovídá žánrovým klišé. Od typického špionážního nebo krimi thrilleru se liší nejen ženskými hrdinkami, ale také tím, co autorka v rámci žánru dokázala vybudovat za nimi.

Jsou to totiž dvě mimořádně chytré ženy, které sice představují protiklady, ale přitom jsou podobně fascinované tím, co dělají, a tato vášeň se nakonec promění ve vzájemnou posedlost.

„Každý, s kým mluvíte, kdo pracuje na place, řekne, že postoj hlavního herce ovlivňuje celý štáb. Tohle natáčení je to nejšťastnější a nejpohodovější, na kterém jsem kdy pracovala, a je to právě díky osobnosti Sandry,“ dodává.

Teprve sedmadvacetiletá Jodie pochází z Liverpoolu, a v podstatě stále žije s rodiči, i když loni doma příliš nepobyla. Kromě toho, že točila na kontinentu, především v Barceloně, třetí řadu seriálu Na mušce, zavedla ji práce také do Bostonu, kde s Ryanem Reynoldsem natočila akční sci-fi komedii Free Guy.

Když ji obsadil do svého filmu, po prvním setkání prý následovalo několik týdnů, kdy její postavu přepisovali.

„Hlavně proto, že ona zvládne cokoli. A vypadá to, že bez námahy. Nedovolí, abychom viděli tu práci, která za tím je. Ale tvrdě pracuje, hodně tvrdě.“

„Ráno vstanete, jdete na vlak, jedete dvě hodiny na konkurz a po deseti minutách jedete zase zpátky. Někdy jsem to takhle dělala třikrát týdně. Uvědomila jsem si, že jsem v podstatě smrděla zoufalstvím. Dostala jsem se totiž do situace, že jsem žila myšlenkou: Potřebuji práci. A když pak jdete na konkurz, je to na vás znát.“ A tak se živila jako kterýkoli mladý Brit - dokonce i za pokladnou Teska.