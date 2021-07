Z festivalu v Cannes míří filmy do českých kin

Program nabídl filmy svých štamgastů i nováčků, mezi hosty byly nejen francouzské stars jako Marion Cotillardová, Isabelle Huppertová nebo Catherine Deneuveová. Na Riviéru se navzdory stále přítomnému covidu odvážili i hosté zahraniční a někteří dokonce ze zámoří, jako například Matt Damon, Bill Murray, Sean Penn nebo tvůrci japonského filmu Drive my Car.

Říká se, že jen máloco má tak jepičí život jako filmový festival. Už několik hodin před vyhlášením cen se uklízejí praktikábly a billboardy, většina hostů opouští hotely, ráno po slavnostním zakončení by málokdo poznal, že Berlín, Benátky, Karlovy Vary nebo Cannes ještě včera žily kinematografií.

Co ale zůstává, jsou filmy, které se z festivalů vydávají do distribuce, aby se pokusily najít své místo mezi „velkými bratry“, kteří lákají na pohled nejzářivějšími, jakkoliv často pomíjivými hvězdami, obřími rozpočty a stále dokonalejšími triky.

Také z Cannes letos dorazí do českých kin několik filmů, které si zaslouží pozornost diváků. Přijde jich, ať už na karlovarský festival nebo do kin, nepochybně víc než následující ochutnávka, ale které další to budou, je vždy otázka obchodu.

Annette, Adam a Marion

Už teď v kinech běží zahajovací film Cannes, novinka francouzského režiséra Leose Caraxe Annette s Marion Cotillardovou a Adamem Driverem v hlavních rolích.

Driver je samozřejmě známý fanouškům Star Wars, ale nevyhýbá se ani komerčně méně ambiciózním projektům. V Annette hraje stand up komika, kterého s jeho životní láskou rozdělí paradoxně jejich společné dítě. A Francouzka Marion Cotillardová, která má Oscara za roli Edith Piaf ve stejnojmenném filmu, tu hraje sopranistku, na kterou tento její milý žárlí, protože její umění je oceňováno víc než to jeho.

Pro Cotillardovou to byl už šestý film v canneské soutěži, a příprava na něj nebyla pro herečku vůbec snadná.

„Je to muzikál, což vždycky vyžaduje velkou přípravu, a v tomto případě šlo i o operní zpěv. Přijala jsem v roli v květnu a točili jsme v září, takže jsem neměla moc času stát se operní zpěvačkou,“ řekla v Cannes Cotillardová, která svou roli nakonec zvládla jako vždy perfektně.

Renate Reinsveová dostala Cenu za nejlepší ženský herecký výkon. Na fotce s režisérem Joachimem Trierem. Foto: Profimedia.cz

Nedospělí třicátníci

Dalším z filmů, na které se mohou čeští diváci těšit, je novinka Dána Joachima Triera The Worst Person in the World (Nejhorší osoba na světě). Je příběhem třicátnice Julie, která sice neví, co chce, ale určitě ví, že to, co má, včetně současného partnera, nechce.

„Ačkoliv nás nedělí zase tak strašně moc let, je to úplně jiná generace než ta moje,“ řekl sedmačtyřicetiletý Trier, který se ve filmu snaží odhalit důvody toho, proč jsou dnešní třicátníci nedospělí lidé, kteří se ještě pořád vyhýbají vážným vztahům a bojí se odpovědnosti vůči rodině.

„Ani ženy v tom věku dnes často neslyší tikat biologické hodiny, ještě pořád nechtějí děti, ale po několika dalších letech navštěvují ordinace pro asistovanou reprodukci, protože přirozené těhotenství už je problém,“ řekl Trier.

Jako Céline Dion

Život zpěvačky Céline Dionové, která se navždy zapsala do historie písní My Heart Will Go On ve filmu Titanic, inspiroval režisérku Valérii Lemercierovou k natočení filmu Aline, který uvede do českých kin Bioscop 11. listopadu pod názvem Hlas lásky.

Odehrává se v šedesátých letech 20. století v kanadském Quebeku. Sylvette a Anglomard vítají na světě své čtrnácté dítě, Aline. Pro tuto skromně žijící rodinu je hudba nade vše. Když pak po letech objeví producent Guy Claude Alinin zlatý hlas, má jedinou myšlenku – udělat z ní nejlepší zpěvačku na světě. A pro Aline začne neobyčejný život.