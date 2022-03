Woody Allen nekončí, vydává eseje a v Paříži natočí drama

Před dvěma lety málem nevyšly Allenovy memoáry, když proti němu tisk zahájil nenávistnou kampaň. Desítky let staré obvinění, že obtěžoval adoptivní dceru Dylan, se nikdy nepotvrdilo, úřady to smetly ze stolu. Přesto zaměstnanci amerického nakladatelství demonstrovali proti vydání memoárů. Někteří kolegové od filmu odvedli špinavou práci, když ho bez důkazů obviňovali, a producenti s ním odmítali natočit už domluvené filmy.

V červnu má vyjít anglicky kniha humoristických úvah Zero Gravity. Některé z nich jsou nové, jiné už vyšly v magazínu The New Yorker. Otázku sexuálního obtěžování však autor uzavřel ve svých nedávných memoárech a v nové knížce se k tomu už nevrací.